Caso gattile, Ventura furioso: "Subito la commissione"

CREMONA - Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura, soffia sul fuoco della polemica sul 'trasloco' del gattile da via Bissolati in via Brescia e chiede una convocazione urgente della commissione vigilanza con produzione dei documenti relativi al progetto della nuova struttura, alla richiesta presentata dal Comune all'Ats e del censimento effettuato per il trasferimento dei gatti.

Dopo il consiglio comunale di lunedì, in cui si è discussa la mozione di FdI, Ventura torna ad attaccare senza mezzi termini l'assessore alla partita, Simona Pasquali: "Le risposte dell’assessore alle mie richieste di impegno presentate nella mozione non ci sono state; si è visto solo la confusione e l’approssimazione che regnano riguardo l’argomento. Nessuna competenza sul merito. Assessore pure infastidita perché le mie richieste presupponevano una conoscenza dei fatti a lei stessa sconosciuti". Poi prosegue: "Mi sembra di sentire ancora lo stridore delle unghie della Pasquali, mentre scivolava sugli specchi sui quali si stava arrampicando, facendo un po’ di confusione tra colonie e oasi feline. Bastava che avesse l’onestà di leggersi il regolamento regionale 2/2017 che è molto chiaro in merito; avrebbe capito che le colonie sono distinte dalle strutture".

"Mi dispiace che il paraocchi ideologico della maggioranza abbia vinto ancora una volta; sono state opposte questioni pregiudiziali direi prive di fondamento, che evidenziano la totale mancanza di trasparenza e soprattutto la mancanza di sensibilità che contraddistingue da sempre questa amministrazione (almeno nei confronti dei cittadini cremonesi). Ma mi batterò finché non avrò risposta a quanto richiesto nella mia mozione per rispetto ai cremonesi, ed alla tutela degli animali, come previsto da norme ben precise, anche se a dire dell’assessore 'troppo rigide'... Ancora una volta l’amministrazione si smentisce da sola, vantando una sensibilità scritta nero su bianco negli atti di nomina dell’ex garante ed altrettanto contraddetta dai fatti".