L'abbraccio del sindaco Galimberti ai maturandi

CREMONA - "Alle ragazze e ai ragazzi che oggi iniziano la maturità, un grande abbraccio": il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, dedica un pensiero speciale alle studentesse e agli studenti che da questa mattina affrontano il test (solo orale) dell'esame di Stato. "Dicevamo gli anni scorsi - prosegue Galimberti - che questa era forse la prima prova che dovevate affrontare. Quest’anno invece sappiamo che la prova l’avete affrontata in tanti mesi di pazienza e di lavoro così cambiato per far fronte alla pandemia. E per il coraggio con cui moltissimi di voi l’avete affrontato vi ringraziamo. Ora vi siamo vicini. In questa giornata in particolare, ma sempre lo siamo con tutto noi stessi, perché la città deve essere per voi e con voi. A voi e alle vostre famiglie, anche loro forti e coraggiose, grazie!!! E buona maturità!".