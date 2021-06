Stop ai festini in riva al Serio: multa e 'interdizione'

CREMA - La lotta agli schiamazzi e ai vandalismi che il Comune mette in atto da anni, per contrastare un fenomeno purtroppo costante sulla sponda del fiume Serio, si allarga anche all’argine del quartiere di Castelnuovo. Oltre all’area della palestra all’aperto e del percorso vita di via IV Novembre, il divieto di stazionamento dalla mezzanotte alle 6 è stato esteso anche alla zona oltre la passerella ciclo pedonale dedicata al vespista esploratore Giorgio Bettinelli. Il motivo è la volontà di evitare il problema legato alla presenza notturna di incivili che arrecano disturbo, causano danni e abbandonano spesso rifiuti.

Negli anni scorsi i controlli periodici delle forze dell’ordine riportavano la tranquillità per qualche sera, ma poi il baccano ricominciava. I residenti, esasperati, chiedevano il pugno di ferro. Sono diverse estati che questa battaglia va avanti con risultati alterni. L’ordinanza in merito, che vieta dunque di fermarsi in entrambe le aree verdi, anche solo per sedersi da soli su una panchina, è entrata in vigore con l’inizio della settimana e rimarrà tale sino al 31 ottobre 2021. La violazione comporta una sanzione di 50 euro e il trasgressore può essere anche oggetto di un provvedimento di polizia che gli impone l’allontanamento per 48 ore dall’area in questione.