Ancora un incidente in moto, ferito 46enne di Cremona

CREMONA - Un motociclista 46enne di Cremona è rimasto ferito nell'incidente che si è verificato alle 13 ad Alseno, lungo la via Emilia. Il centauro, in sella alla propria motocicletta, si è scontrato con un'auto poco dopo la rotatoria del Rossetti Market ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale a Piacenza su un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola. L'uomo ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita. La ricostruzione dell'impatto è compito dei carabinieri del Norm di Fiorenzuola.