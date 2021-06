Con la moto contro un'auto, gravi ferite per un 30enne

CREMONA - Altro grave incidente stradale poco prima di mezzanotte a Cavatigozzi. Un motociclista 30enne, proveniente dal centro città, stava percorrendo la via Milano a bordo del suo motociclo, quando giunto in corrispondenza della zona di piazza della Sorgente, si è scontrato frontalmente con una Lancia Y, che si era immessa in circolazione dopo l'arresto al segnale di dare la precedenza. Il centauro è stato catapultato sul parabrezza della vettura e spinto in lontananza dal punto di impattato, riportando gravi lesioni. Il 30enne è stato soccorso dalla Croce Verde di Cremona giunta sul posto congiuntamente all'automedica, e trasportato in codice rosso all'Ospedale di Cremona.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dell'unità di Pronto Intervento della Polizia locale di Cremona per i rilievi dell'incidente. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere alle forze dall'ordine di comprendere l'esatta dinamica dello scontro.