Soncino, la mini-rocca sforzesca entra in municipio

SONCINO - Nel borgo c’è la rocca e c’è il municipio. Per questioni di spazio che la prima potesse entrare nel secondo, fino a ieri, pareva pura questione di magia. Ma c’è riuscita e senza incantesimi, solo grazie alla scienza, a un grande studio, e a una stampante 3D. Quella di Flyworks, per la precisione, una joint venture di ricercatori, piloti di droni e fotografi, che hanno miniaturizzato il capolavoro degli Sforza. Due copie sono state consegnate ieri al sindaco Gabriele Gallina e all’assessore al commercio e turismo Chiara Rossi. Dietro, però c’è un intero progetto di rilancio digitale della città.

«Devo dire la verità? Non sempre concediamo ai droni di volare sulla città ed eravamo pure scettici sul risultato. Adesso, però, con questo modello in mano posso dire che ogni aspettativa è stata ampiamente superata. Siamo felici di aver dato l’autorizzazione. Bravissimi davvero». Si alza il telo sopra la teca e questa è la reazione della fascia tricolore soncinese. Con lui c’è l’assessore alla partita e di fronte Genesio Tatta, Roberto Rosa e Flavio Renzi, gli aviatori, maestri dell’obiettivo e ricercatori del turismo 2.0. In mezzo al tavolo della bellissima sala giunta l’antica fortezza miniaturizzata, fin nel più piccolo dettaglio. Non è però un banale scambio di regali e convenevoli: «Abbiamo mappato dall’alto tutto il castello e, se il Comune dovesse volerlo, possiamo mettere a disposizione sia i modelli 3D che i file per riprodurli a casa. Il 10% degli introiti – hanno concluso da Flyworks – li devolveremmo alla cura della rocca». Grande interesse da parte dell’ente che ha sottolineato le difficoltà che si attraversano oggigiorno nel mantenimento di un tesoro così prezioso, fra burocrazia e costi.