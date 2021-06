Addio a Sabrina Beccalli, venerdì prossimo il funerale

CREMA - Il funerale è stato fissato per venerdì 18 giugno alle 15.30 nella chiesa di San Bernardino: a dieci mesi dalla morte, le spoglie di Sabrina Beccalli - tuttora custodite presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano - troveranno finalmente degna sepoltura. Il corpo carbonizzato della 39enne era stato ritrovato a Vergonzana all'interno della Fiat Panda della donna: a dare fuoco al cadavere della mamma cremasca, nella notte di Ferragosto del 2020, era stato l’amico Alessandro Pasini. Le indagini a carico dell'uomo, accusato di omicidio volontario, incendio con pericolo per l’incolumità pubblica e distruzione di cadavere - si sono chiuse. Ma il giallo di Vergonzana resta aperto: Pasini (che ha ammesso di aver bruciato il corpo della donna) sostiene che Sabrina sia morta di overdose, mentre secondo la procura sarebbe stato proprio l'amico a uccidere la 39enne per un approccio sessuale respinto.