Rotoballe a fuoco in cascina, fienile danneggiato

CAMPAGNOLA CREMASCA - Incendio di rotoballe all’ora di pranzo nell’azienda agricola Riboli Virginio di via Pianengo. L’allarme lanciato da un passante, che ha notato il fumo alzarsi dall'area in cui sorge cascina, ha permesso l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Crema e il conseguente rapido spegnimento del rogo. Un’ora dopo, la situazione era già sotto controllo. Il lavoro della squadra del distaccamento cittadino, supportata dai colleghi di Treviglio e con la collaborazione degli stessi agricoltori della zona – intervenuti con autobotti a supporto – ha circoscritto le fiamme. Il rogo si è sviluppato in uno dei tre fienili costruiti con un telaio in ferro e coperti da un telo in materiale plastico, che si trovano nell’azienda. A bruciare sono state alcune rotoballe della struttura centrale. Non si sono verificati danni ad altre strutture o macchinari e non ci sono stati intossicati.