Auto in fiamme, paura lungo la Bassa per Casalmaggiore

SAN DANIELE PO - Le fiamme hanno avvolto le vettura riducendola ad una carcassa carbonizzata in breve tempo: è accaduto nel pomeriggio di oggi, lungo la provinciale Bassa per Casalmaggiore. I vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti per spegnere l'incendio che aveva già divorato l'automobile. Sul posto anche i carabinieri per regolare il traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI