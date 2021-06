Due moto si scontrano, centauro in prognosi riservata

CREMONA - Scontro fra due moto, in serata, lungo il tratto cittadino di via Mantova. Nell'impatto, avvenuto all'altezza di Divani & Divani e che, stando ad alcuni testimoni, sarebbe stato violentissimo, sono rimasti feriti entrambi i centauri, uno dei quali sarebbe in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. Sul posto, per gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi in sicurezza.