Canottieri Eridanea, Silvia Orlandini guida il nuovo corso

CASALMAGGIORE - La Canottieri Eridanea ha un nuovo presidente: il consiglio direttivo ha infatti nominato presidente Silvia Orlandini, mentre il vice presidente è Stefano Picca. Alla società canottieri inizia così un nuovo corso, dopo 21 anni di presidenza di Marzio Azzoni. Orlandini è la prima donna a guidare la società rivierasca.

Questo il comunicato della Canottieri: "Si è riunita ieri, in data 10 giugno 2021, l’assemblea della Società Canottieri Eridanea per deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, formato dai nove membri eletti: Azzoni Marzio, Ballerini Raffaella, Biagi Alessandro, Finardi Beatrice, Formica Andrea, Galafassi Manuele, Orlandini Silvia, Picca Stefano e Ponticelli Marco ha nominato Orlandini Silvia con la carica di Presidente e Picca Stefano vicepresidente. Il desiderio del cambiamento si è materializzato in un gruppo eterogeneo e dal forte spirito d’iniziativa. Le numerose quote rosa e l’energia giovanile del Consiglio sono stati fattori determinanti per il successo riscontrato durante le elezioni. Ogni membro del consiglio presenta le proprie competenze ed esperienze che vuole mettere al servizio della società, cercando di curare tutte le aree della struttura. Unanime, da parte di tutti, il ringraziamento al direttivo uscente per l’impegno dimostrato in questi anni di attività, con una nota particolare all’ex presidente Azzoni Marzio che per 21 anni ha speso energia per la crescita e sviluppo della società. Riteniamo fondamentali le sinergie e il contributo concreto alla vita della Società Canottieri Eridanea di famiglie, amministrazioni locali e aziende del territorio perché stiamo parlando di una realtà sportiva storica, fondata nel 1910 che ad oggi registra 1.538 iscritti. Per tanto, teniamo a ringraziare personalmente tutti i componenti della società che ci sostengono e ci hanno accordato la loro fiducia".