Violenza in famiglia, scatta il Codice Rosso

(7 febbraio 2021) - Intervento delle forze dell’ordine in un comune della Bassa Cremonese per presunti maltrattamenti in famiglia. La donna e il figlio sono stati allontanati e portati in una casa protetta, mentre il marito è stato denunciato. Secondo quanto trapelato, sembrerebbe che i carabinieri, su segnalazione, si siano recati a casa della donna di origini straniere che vive con il figlio e il marito di nazionalità italiana. La vittima di violenza domestica avrebbe raccontato ai militari gli abusi subiti nel corso del tempo. È quindi scattata la procedura prevista dalla legge 69 del 2019, nota come Codice Rosso, per la tutela delle vittime di violenza domestica.

