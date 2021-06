A Crema le Terapie intensive sono Covid free

CREMA - Le Terapie intensive di Crema sono Covid free: lo annuncia l'Asst nel bollettino periodico che fotografa il quadro dei ricoveri sul territorio. I pazienti Covid attualmente in degenza al Maggiore sono complessivamente 6, di cui 3 semi-intensivi. E all'ospedale Santa Marta di Rivolta d'Adda tutti i contagiati sono guariti e sono già stati dimessi. I numeri delineano così un momento chiave nella fase di remissione dell'ondata pandemica. Per quanto riguarda i servizi territoriali, i cittadini segnalati a domicilio sono 1.515 e quelli in carico seguiti a domicilio sono 31. Intanto la campagna vaccinale prosegue a buon ritmo: secondo i dati aggiornati al 28 maggio le dosi erogate presso l'hub hanno toccato quota 77.300, mentre le somministrazioni a domicilio sono 750.