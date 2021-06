Scocca l’ora del rilancio, oggi vertice con il governatore Fontana

CREMONA - Giornata cremonese oggi per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, insieme all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha in agenda una serie di incontri per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Cremona. E alle 12,30 in Camera di Commercio, il presidente della Giunta lombarda e Guidesi terranno una conferenza stampa al termine del giro di incontri. In mattinata Fontana e l'assessore lombardo allo Sviluppo incontreranno infatti il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni, il sindaco della città Gianluca Galimberti, e i primi cittadini dei Comuni del territorio, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria, delle forze economiche, dei sindacati e gli esponenti del mondo produttivo.

Intorno alle 13,10 il presidente Fontana visiterà il Museo del Violino e, successivamente, l’ospedale Maggiore di Cremona.

Nel pomeriggio il tour del governatore della Lombardia prevede un sopralluogo all'Istituto di Istruzione Superiore Janello Torriani, sede distaccata Ala Ponzone Cimino (in via Girolamo da Cremona), dove con i fondi del Piano Lombardia saranno eseguite opere di messa in sicurezza dell’immobile.

La visita si sposterà poi nel Casalasco e intorno alle 17.40 Fontana visiterà il Consorzio Casalasco del Pomodoro a Rivarolo del Re e Uniti e, infine, verso le 19, la conclusione del tour in provincia di Cremona si concluderà con il passaggio a Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce. Anche qui, verso le 19, è prevista una breve conferenza stampa intorno nel giardino antistante a Villa. La visita all’interno del complesso invece avrà carattere riservato.

Fontana era già stato a Cremona pochi giorni fa, il 25 maggio, in occasione della visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.