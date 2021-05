Lombardia: destinati 110 milioni per l'autostrada Cremona-Mantova

MANTOVA - Ammontano a 297 milioni di euro gli interventi del Piano Lombardia per la ripresa economica nella provincia di Mantova illustrati questa mattina al Mantova Multicentre dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore agli enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie

economiche. «Di quei soldi - ha detto Fontana - 277 milioni saranno destinati alle infrastrutture perché nel territorio c'è un deficit che deve essere superato». Tra i principali finanziamenti Fontana ha citato la tangenziale di Goito (130 milioni), l’autostrada Mantova-Cremona (110 milioni, «sono in fase di conclusione gli accordi con i concessionari» ha annunciato), il completamento della Pegognaga-Poggio Rusco (7 milioni) e la Gronda nord Viadana-Casalmaggiore (7,1 milioni).

«Abbiamo preso l’impegno di sostenere anche gli investimenti per il porto fluviale di Valdaro e per il rilancio delle idrovie. Stiamo anche raggiungendo con Comune e Provincia di Mantova l’accordo per una nuova governance del porto compatibile con la legge esistente». Il governatore ha rilevato che gli interventi proposti «sono stati condivisi dal territorio, che ci ha chiesto di essere rapidi nell’esecuzione delle opere». Fontana si è detto anche pronto ad accogliere la richiesta del sindaco del capoluogo, Mattia Palazzi, di una cabina di regia per mantenere un collegamento costante con la Regione durante la realizzazione delle varie opere: «Per questo c'è già l'accordo quadro che vogliamo rimettere in funzione», ha detto. (ANSA)