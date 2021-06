Vescovo nato a Gradella di Pandino 'promosso' dal Papa

PANDINO - "In occasione della recente Assemblea Cei, Papa Francesco ha voluto incontrarmi ‘per chiedermi un favore’: compiere una visita, a nome suo, alla Congregazione per il Clero". Lo ha annunciato monsignor Egidio Miragoli, nato a Gradella di Pandino il 20 luglio 1955 e oggi vescovo di Mondovì, in una mail indirizzata ai sacerdoti della diocesi. Il messaggio di monsignor Miragoli prosegue così: "Il giorno 3 giugno, poi, in un incontro a Santa Marta, mi ha precisato meglio le sue attese. Superfluo dire come la richiesta mi abbia colto di sorpresa e come, naturalmente, io abbia dato la mia disponibilità”. Il vescovo di natali cremaschi, ordinato presbitero il 23 giugno 1979, è stato eletto alla sede vescovile di Mondovì il 29 settembre 2017.