Deposito rifiuti, incontro tra giunta comunale e Trasporti Pesanti

PIADENA DRIZZONA - Alle 20.45 di oggi in municipio si terrà l’incontro tra la giunta comunale, i capigruppo di maggioranza e di minoranza con Elvezio Storti, il titolare della Trasporti Pesanti, per parlare del progetto di realizzazione del deposito di rifiuti pericolosi presentato dall’azienda di logistica. Una vicenda che sta tenendo banco dall’estate scorsa e che ha visto il consiglio comunale pronunciarsi con un voto unanime contrario al progetto. Il Comune ha anche presentato un ricorso al Tar contro la decisione della Provincia di non chiedere l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale. La riunione giunge pertanto al termine di un periodo non privo di tensioni tra l’amministrazione comunale e l’azienda, i cui lavoratori hanno anche tenuto una manifestazione in piazza per chiedere il dialogo tra le parti, così come chiesto dalle minoranze e dalla Lega, componente della maggioranza consiliare.

L’esponente di minoranza Andrea Cantoni ha definito “positiva l’idea dell’incontro, ma noi abbiamo dei dubbi sul metodo di convocazione usato, perché riteniamo dovessero essere invitati tutti i consiglieri. In questa occasione è stato peraltro anche invitato Dante Benelli, a cui non è stato mai riconosciuto il ruolo di capogruppo. Lo è a corrente alternata dunque”. Il capogruppo di maggioranza Pietro Francesconi ha detto di essere stato il promotore dell’incontro di oggi: “Abbiamo invitato Benelli perché era tra quelli che avevano chiesto l’incontro con Storti. Come prima riunione ci sembra possa andare bene così, ma nulla toglie che in un momento successivo si possa estendere ad altri”.

Ivana Cavazzini ha rimarcato quanto sostenuto da Cantoni, aggiungendo che il suo gruppo chiede di partecipare “tutto, non solo il capogruppo”. Benelli, rivolgendosi alla maggioranza: “Voi non mi volete come capogruppo per astio personale, ma mi viene da dire “molti nemici, molto onore”. In realtà Storti avrebbe dovuto essere convocato qui in consiglio comunale”.

Il sindaco Matteo Priori ha osservato: “Secondo me è stato fatto un passato notevole. Ricordiamoci che la ditta Storti è responsabile di un abuso insanabile”. Questione che comunque non sarà sul “tavolo” questa sera. Benelli: “Il suo è un atteggiamento punitivo, vorrei capisse che se Storti vuole incontrare l’amministrazione è perché intende ridimensionare la sue richieste”. Il sindaco ha replicato: “Nessun atteggiamento punitivo. Ricordo che per due volte ho chiesto all’imprenditore, durante le conferenze di servizi, di ridimensionare l’elenco dei rifiuti pericolosi, ma non lo ha fatto. La stessa cosa è stata chiesta un mese fa, ma niente da fare”. Si troverà un punto di incontro?