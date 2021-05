Open Day Storti Trasporti Pesanti, operazione trasparenza

PIADENA DRIZZONA - Dalle 10.30 di oggi al primo pomeriggio si è tenuto, con una ottima partecipazione di persone, il previsto Open day Storti, organizzato dalla Trasporti Pesanti per mostrare in assoluta trasparenza la propria attività ed illustrare quelli che saranno gli sviluppi futuri.

Nel corso dell’Open Day i partecipanti hanno potuto ammirare da vicino i nuovi trattori stradali Ford, Daf e Volvo, l’officina, i magazzini, i potenti Reach Stacker che sollevano container e coils, il raccordo ferroviario, il parcheggio automezzi, la flotta di veicoli da trasporto.

A tutti i partecipanti è stato offerto un rinfresco con aperitivo preparato dal bar Leon d’Oro. Garantite le norme anti Covid con un presidio di controllo all'ingresso a cura del comitato di Casalmaggiore della Croce Rossa Italiana. Il personale dell'azienda ha risposto a tutti i quesiti che venivano posti dai visitatori sul funzionamento dell'azienda. Presente il titolare Elvezio Storti con i figli. A visitare l'azienda è intervenuto il consigliere comunale Luigi Pagliari.

L'azienda Storti a Piadena impiega circa 160 persone delle 360 che compongono tutto il gruppo Storti. La struttura ha la funzionalità di consentire il cambio di modalità di trasporto alle merci, tra strada e ferrovia e viceversa. Ciò è reso possibile da unità di carico intermodali, come container, casse mobili e semirimorchi con i quali è possibile fare il prelievo o la consegna delle merci. La Trasporti Pesanti ha in programma massicci investimenti per il futuro per potenziare la propria attività.