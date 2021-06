Riparazione di un allaccio fognario, disagi in via Palestro

CREMONA - Da giovedì 10 giugno via Palestro, all’altezza del civico 1, sarà interessata da un intervento, per conto di Padania Acque S.p.A., volto alla riparazione di un allaccio fognario con contestuale sistemazione dello scarico. I lavori si concluderanno in un paio di giorni salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

Per limitare i disagi alla circolazione stradale e per motivi di sicurezza è stato disposto il restringimento della sede stradale che comporta la chiusura di via Palestro all’altezza dello scavo (da corso Campi a via Cazzaniga), con l’istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti liberi della strada a monte e a valle del cantiere. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito in sicurezza e verrà posizionata per tempo adeguata segnaletica con tutte le indicazioni del caso, in particolare quelle riguardanti i percorsi alternativi.

L’evoluzione del cantiere verrà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.