Padania Acque, nuovo tratto di rete fognaria nelle vie Macello e dell’Annona

CREMONA - Al via da oggi il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria, della lunghezza di circa 220 metri, a servizio della lottizzazione nelle vie del Macello e dell’Annona, che, nei tratti interessati, saranno chiuse. L’intervento viene eseguito per conto di Padania Acque S.p.A. La prima fase, per la durata di circa due settimane, riguarderà l’avvio dei lavori e l’innesto della rete delle acque meteoriche nella roggia Cavo Cerca. La seconda, che prenderà il via a inizio giugno, prevede il proseguimento della posa della tubazione di acque bianche in via del Macello, dall’incrocio con via dell’Annona e fino a via Lucchini, escluso l’incrocio con via Lucchini. Le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi sono indicati da apposita segnaletica. Una terza fase di lavori è in fase di definizione e riguarderà la posa della rete di acque reflue che verrà eseguita nel corso dell’estate. Per questa seguiranno aggiornamenti. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili del Servizio ingegneria di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la viabilità.