Acquedotto, lavori in corso per una perdita in una tubatura

CREMONA - Sono in corso importanti lavori di manutenzione della torre piezometrica di Robecco d’Oglio a seguito di una perdita in una tubatura adibita al caricamento dell’acqua nel serbatoio pensile. "L’intervento consiste in un parziale e temporaneo by-pass del caricamento dell’acqua nella vasca con conseguente immissione diretta nella rete di distribuzione, al fine di consentire la riparazione della tubatura - informa Padania Acque -. L’acqua non subisce, dunque, la abituale fase di degasazione nel serbatoio e rimane apparentemente torbida a causa delle microbolle di aria presenti". Padania Acque garantisce che "tale torbidità è una condizione esclusivamente visiva che non altera in alcun modo la qualità e le caratteristiche organolettiche dell’acqua di rete, la quale continua ad essere sicura per ogni utilizzo. È sufficiente, infatti, lasciare riposare l’acqua alcuni secondi affinché ritorni limpida".