Padania Acque, Cristian Chizzoli è il nuovo presidente

CREMONA - E' Cristian Chizzoli il nuovo presidente di Padania Acque. Eletto il Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea dei Soci, convocata per mercoledì 19 maggio e aggiornatasi nel pomeriggio di oggi per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno relativo alle nomine del Consiglio di Amministrazione, ha eletto, alla presenza del 99,49% del capitale sociale, il nuovo Cda.

In carica per il prossimo triennio, fino al 2023, e così composto: Cristian Chizzoli, docente del dipartimento di marketing dell'Università Bocconi, nel ruolo di Presidente; Alessandro Lanfranchi, consigliere uscente di Padania Acque che l’Assemblea dei Soci conferma Amministratore Delegato; eletti i nuovi consiglieri Bruno Paggi, manager e imprenditore cremasco, Luana Piroli, cremonese e General Manager in ambito sanitario, e Francesca Scudellari, avvocato cremonese.