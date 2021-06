Gatto salvato dai vigili del fuoco volontari di Piadena Drizzona

CA’ D’ANDREA (TORRE DE’ PICENARDI) - Nuovo salvataggio di un gatto da parte dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Piadena Drizzona. E’ successo questa mattina a Ca’ d’Andrea, in via Vicolo del Fabbro. Da almeno tre settimane un gatto selvatico era finito all’interno di un silos e non riusciva più a uscire.

I residenti della zona si sono premurati di fargli avere cibo ed acqua, sperando riuscisse ad uscire da solo, ma quando hanno capito che non ce l’avrebbe mai fatta hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco. Questa mattina i volontari sono intervenuti e quando hanno dissaldato il portello e sono entrati per recuperare il felino, lui si è arrampicato sulla scala usata per entrare ed è letteralmente volato fuori a tutta velocità. Qualche giorno fa i volontari avevano salvato un micino che non riusciva più a scendere da un canale di gronda di una abitazione.