Mercatino dell'antiquariato verso il grande ritorno

CASTELLEONE - Dopo il loro ritorno in molte piazze lombarde, tra dieci giorni dopo lunga attesa i mercanti d’antiquariato potranno fare la loro ricomparsa anche a Castelleone. Domenica 13 giugno lo storico mercatino organizzato da Pupilla Bergo può finalmente ripartire. Lo staff capitanato dalla presidente è già al lavoro per allestire la manifestazione nel pieno rispetto della normativa anti Covid cercando, al contempo, di dare ospitalità al maggior numero possibile di espositori.

Dopo un 2020 che in estate aveva riservato ampie soddisfazioni in termini di affluenza e di gradimento, Castelleone Antiquaria aveva grandi progetti per l’anno in corso (il 33esimo di attività) sia legate al calendario da arricchire con più date, sia connesse a novità da sperimentare per aumentare l’attrattività dell’evento: idee che non sono state completamente abbandonate ma che verranno riprese in seguito.

In questo momento la priorità è ricominciare, per non perdere il legame con turisti ed espositori, e anche per tornare a offrire l’indotto ai commercianti e agli esercenti castelleonesi, i cui affari nelle domeniche del mercatino godono sempre di un incremento considerevole. Poi, una volta riaccesi i motori, si valuterà come e quando inserire le migliorie previste e annunciate l’autunno scorso.