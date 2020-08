Doppio mercatino: sfida aperta alla crisi

CASTELLEONE (14 agosto 2020) - Un doppio mercatino da vivere tutto d’un fiato. Una full immersion di 48 ore nel sempre magico mondo dell’antan. Sia domani che domenica Castelleone Antiquaria potrà contare sulla presenza di oltre 170 espositori, oltre agli spuntisti che si aggregheranno il giorno stesso. Un’edizione extralarge, la seconda post lockdown, che si preannuncia di grande richiamo per chiunque non sia andato in vacanza o che preferisce piccole giornate fuori porta nella campagna lombarda. E se l’appuntamento di Ferragosto da qualche anno ormai rientra nel calendario classico dell’estate del borgo, quello aggiuntivo del 16 è un omaggio degli organizzatori nei confronti dei loro abbonati, come forma di risarcimento per le edizioni saltate (da marzo a giugno) a causa del Covid.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO