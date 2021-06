Grave scontro tra auto e scooter, interviene l'elisoccorso

VIADANA - Grave incidente oggi alle 8.30 sulla provinciale 59 che da Viadana porta a San Matteo delle Chiaviche. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Viadana si sono scontrati uno scooterone e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, trasportato in ospedale in codice giallo con l'elisoccorso. Sulla Panda viaggiava anche un bambino di 8 anni rimasto leggermente ferito.

IMMAGINI: FOTOLIVE - RAFFAELE RASTELLI