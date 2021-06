«Latte: uno sprint per ripartire», la round table in diretta

CREMONA - La Giornata Mondiale del Latte viene celebrata dalla Libera Associazione Agricoltori e dal quotidiano La Provincia con una maratona digitale trasmessa sul portale latte.news (piattaforma digitale sul latte), sulla pagina Facebook La Festa del Latte e sui canali web della Libera Agricoltori e del quotidiano di Cremona e Crema.

Si inizia alle 11 con la round table intitolata «Latte: uno sprint per ripartire», trasmessa in diretta dall’Hybrid Studio di CremonaFiere — il nuovo cuore digitale della città — e moderata dal direttore de La Provincia Marco Bencivenga. Il prestigioso panel dei relatori comprende studiosi, politici e addetti ai lavori. Dopo i saluti del presidente della Libera Agricoltori e di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, vanno in onda i contributi del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e del sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, che intervengono rispettivamente sui modelli di allevamento odierni e sulla piaga delle fake news che colpisce l’intero settore agroalimentare.

Quindi è il turno del sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, a precedere gli interventi di quattro specialisti: Erminio Trevisi, docente del Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti; Donatello Sandroni, giornalista e divulgatore scientifico; Mariangela Rondanelli, docente di Scienze e tecniche dietetiche applicate dell’Università di Pavia; Guendalina Graffigna, direttrice dell’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica. Segue la testimonianza dell’ex campione mondiale di nuoto Giorgio Lamberti e chiude lo speech dell’assessore alle Politiche agricole di Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

Durante la giornata verranno lanciati video di testimonial del mondo della politica, scienza, agroalimentare, spettacolo e sport sui benefici del latte e derivati nella dieta.