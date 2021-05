Trattore si schianta contro la pensilina per evitare un'automobile

SOLAROLO RAINERIO - Una manovra improvvisa per evitare un incidente e la pensilina si distrugge. Da alcuni giorni i cittadini di Solarolo che devono prendere il pullman per andare a Cremona si godono il fresco del mattino o il caldo sole di fine primavera. Il motivo è la distruzione della pensilina – quella sulla via Giuseppina più vicina all’incrocio verso Cremona – per l’attesa del bus da parte di un trattore condotto da un solarolese. La struttura in vetro e ferro è andata letteralmente in pezzi e una parte di essa è finita nel fosso alle sue spalle.

Secondo la ricostruzione, il conducente del mezzo agricolo stava viaggiando verso il centro di Solarolo, per evitare una macchina che veniva dalla parte opposta, e quindi un possibile incidente con scontro frontale, ha scartato leggermente sulla destra cozzando violentemente contro la pensilina con il rimorchio che è sbandato. Nessuna persona è rimasta ferita e, fortunatamente nessuno stava aspettando il pullman, altrimenti le conseguenze per chi era in attesa sarebbero state davvero pesanti. Il conducente del mezzo agricolo, nei giorni successivi si è recato in municipio per ammettere le responsabilità. La zona è stata transennata con del nastro bianco e rosso e con la cartellonistica apposita da parte dei cantonieri dell’Unione Palvareta Nova. La fermata naturalmente non è stata soppressa ma coloro che dovranno utilizzare il servizio Apam dovranno attendere la corriere a fianco della zona di sosta.