Finte vendite online, sei persone denunciate dai carabinieri

SCANDOLARA RAVARA - I carabinieri hanno deferito in stato di libertà 6 persone per il reato di truffa in concorso. Il gruppo, formato da persone tra i 46 ed i 26 anni di età, tutti originari della provincia di Catania, avevano messo a punto un’attività di truffe che si basava sulla finta vendita online. Il modus operandi utilizzato prevedeva la pubblicazione, su alcune bacheche di Facebook, di prodotti elettronici, in particolare telefoni smartphone, a prezzi molto allettanti. Le malcapitate vittime, attirate dall’offerta, contattavano un’utenza telefonica presente in bacheca e concordavano con il sedicente venditore le modalità di pagamento che doveva avvenire su una carta Poste pay ricaricabile. Una volta effettuato il pagamento, l’ignaro truffato veniva nuovamente contattato con la scusa di un errore da parte di Poste Italiane e per questo doveva nuovamente rifare l’accredito. Quando poi l’acquirente cercava di contattare il venditore, non vedendo recapitato alcun prodotto e notando il doppio addebito, il truffatore si rendeva irreperibile.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri di Scandolara Ravara hanno appurato le responsabilità di ognuno dei sei truffatori: ad uno era intestata l’utenza telefonica con la quale venivano tenuti i contatti con le vittime, ad un secondo invece era intestata la carta ricaricabile Poste Pay dove venivano accreditati i soldi dalle vittime; gli altri quattro, erano gli intestatari di altrettante carte ricaricabili Poste Pay sulle quali venivano accreditati i proventi delle truffe pochi minuti dopo che gli acquirenti avevano effettuato i pagamenti.