Musei Civici, dal 1° giugno nuovi orari di apertura al pubblico

CREMONA - Da martedì 1° giugno e per tutto il periodo estivo cambiano gli orari di apertura al pubblico dei Musei Civici di Cremona. Per quanto riguarda le sedi di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), la diversa articolazione si basa sull'andamento del flusso dei visitatori in estate e permetterà di prolungare fino alle ore 18 l'apertura pomeridiana della Pinacoteca, mentre il Museo di Storia Naturale e la Piccola Biblioteca potranno accogliere i visitatori e gli utenti tutte le mattine fino alle ore 14 (fino alle ore 16 il mercoledì e il giovedì). Restano invariati gli orari del Museo Archeologico (via S. Lorenzo, 4), mentre il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) osserverà la consueta chiusura estiva dal 13 giugno, salvo che in occasione delle iniziative programmate. I nuovi orari sono riportati qui di seguito.

Pinacoteca

Martedì - venerdì 14,00 – 18,00

sabato, domenica e festivi 10,00 – 18,00

lunedì chiuso

Museo di Storia Naturale

Martedì, venerdì, sabato e domenica 9,00 – 14,00

mercoledì, giovedì 9,00 – 16,00

lunedì chiuso

Museo Archeologico

Martedì - venerdì 9,00 – 13,00

sabato, domenica e festivi 10,00-17,00

Museo della Civiltà Contadina

dal 1° al 12 giugno

lunedì - sabato 8,00-13,00 (chiuso mercoledì 2 giugno)

dal 13 giugno al 5 settembre chiuso, salvo che in occasione delle iniziative programmate