Ancora aiuti alimentari abbandonati in paese

PIADENA DRIZZONA - Altri alimenti abbandonati in paese. E’ successo oggi, in via Libertà, in un cestino posto lungo i portici. Un sacchetto pieno di confezioni integre di scatolame e di zucchero è stato gettato non si sa da chi. Un altro schiaffo alla fame, dopo gli episodi precedenti avvenuti in paese. Ad aprile ai giardini 8 Marzo, quelli dell’acquedotto, erano stati ritrovati in un cestino 12 barattoli integri e non scaduti di prodotti donati dalle associazioni umanitarie. In particolare, piselli reidratati da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre di quest’anno. Successivamente altri alimenti erano stati abbandonati lungo la pista ciclopedonale per Drizzona e anche ai giardini pubblici di via Cavallotti.