Le Sentinelle in Piedi in piazza contro il Ddl Zan

CREMONA - Il gruppo cremonese delle Sentinelle in Piedi si è radunato in piazza del Comune - spalle alle Cattedrale e fronte a palazzo municipale - per manifestare la propria opposizione al Ddl Zan contro l'omotransfobia . L'iniziativa, che contemporaneamente ha coinvolto numerose città italiane, è andata in scena alle 16.30 secondo lo schema ormai collaudato della 'veglia': tutti schierati in piedi, in rigoroso silenzio e con un libro in mano. Un modo per ribadire il messaggio - senza striscioni né cartelli - che è diventato lo slogan del movimento: "Il cuore dell'uomo è troppo grande per cedere alle menzogne del potere".

IMMAGINE: FOTOLIVE - SALVO LIUZZI