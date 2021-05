La panchina gigante è quasi pronta: 2,26 metri per 200 chili

GERRE DE' CAPRIOLI - È in fase di ultimazione la panchina gigante che a metà giugno verrà posizionata nel Parco del Po e del Morbasco nel Comune di Gerre de’ Caprioli, in uno dei punti panoramici più belli e suggestivi del fiume. Proprio in questi giorni il sindaco Michel Marchi e il promotore dell’iniziativa Sonny Ciliberto hanno preso le misure per la realizzazione del plinto di cemento su cui posizionare l’opera. Laureato in Scienze del Turismo e promotore del territorio cremonese attraverso le sue pagine social VisitCremona, Sonny, con lo zio Nicola Brocchieri, sta realizzando la panchina fuori scala alta 2,26 metri e larga 4: lo scheletro in ferro è stato realizzato grazie all’utilizzo di 200 chili di ferro tubolare. «Mi sono innamorato del progetto l’estate scorsa a Pietrasanta - dice Ciliberto - arrampicandomi come un bambino sulla panchina gigante che domina la città per ammirare il panorama della Versilia e ho subito pensato come avrei potuto portare una Big Bench anche nel Cremonese». Questa è la prima Panchina Gigante installata sul fiume Po e la 126esima nel mondo. I colori saranno un omaggio a Cremona.