Una passeggiata nel verde... attraverso la Finestra

CASALMAGGIORE - Ottima partecipazione alla camminata organizzata da Ferdinando Tagliavini con partenza dalla Finestra sul Po. L’iniziativa, che fa seguito a quella organizzata giovedì della scorsa settimana a Sabbioneta con il Gruppo di Cammino "7 Km alle 7 di sera”, si sarebbe dovuta tenere nei giorni scorsi ma era stata rinviata per maltempo. “Dopo aver fatto un po' di pubblicità in vari gruppi di Facebook - spiega Tagliavini - ho realizzato che c'è molto interesse per partecipare a questi appuntamenti che si ripeteranno ogni giovedì sera. Per l'appuntamento di giovedì sera a Sabbioneta la quota massima dei partecipanti è stata raggiunta dopo sole 5 ore dalla pubblicazione dell'appuntamento nella mia pagina di Facebook e dopo due giorni, malgrado abbia indicato che non avrei accettato nessun altra iscrizione, ho ricevuto altrettante richieste per un totale di 60 in soli due giorni senza far nessun tipo di pubblicità”. Tante adesioni anche per la tappa di ieri sera. Giuseppe Boles prima della partenza ha spiegato come è nata l'idea di realizzare la Finestra sul Po, cosa rappresenta e ha fornito anche qualche cenno storico legato a quel tratto di Po antistante la Finestra.