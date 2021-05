Il Presidente a Cremona. Diretta da piazza del Comune e dal Campus di Santa Monica

CREMONA - In occasione della visita a Cremona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà possibile seguire le immagini in diretta attraverso il nostro sito internet www.laprovinciacr.it e sulla nostra pagina Facebook, a partire dalle ore 10.30 circa dell'arrivo del Capo dello Stato in piazza del Comune e della cerimonia di inaugurazione della lapide in Cortile Federico II in memoria delle vittime del Covid-19. Dalle ore 11 circa, sarà poi disponibile la diretta dell'inaugurazione del Campus universitario di Santa Monica di via Bissolati sempre attraverso il nostro sito internet www.laprovinciacr.it e sulla nostra pagina Facebook.

IL PROGRAMMA

Il Capo dello Stato atterrerà all’aeroporto di Montichiari (Brescia) tra le 9,30 e le 10. Alle 10,30 è previsto il suo arrivo in piazza del Comune, dove Mattarella sarà accolto dalla fanfara dell’Arma dei Carabinieri. A seguire, in cortile Federico II, la posa della targa in ricordo delle vittime del Covid. Pochi minuti dopo, i discorsi del sindaco, Gianluca Galimberti e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per le 11 è previsto l’arrivo di Mattarella al Campus dell’Università Cattolica, presso l’ex monastero di Santa Monica. Il presidente entrerà dall’ingresso di via Bissolati, visiterà l’ex magazzino Carri, dove hanno sede le aule, poi i laboratori, dove incontrerà Lorenzo Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari, e un gruppo di ricercatori. A seguire, Mattarella si sposterà nel grande chiostro dell’ex monastero, per i discorsi ufficiali. La violinista Lena Yokoyama suonerà l’Inno di Mameli con lo Stradivari Vesuvius. L’incontro con il cavaliere Giovanni Arvedi avverrà nella biblioteca del Campus.

Al presidente Mattarella verrà donato un crocifisso d’acciaio realizzato da un dipendente dell’acciaieria. Glielo consegnerà una dipendente. Il Capo dello Stato ripartirà per Montichiari intorno alle 12,30.