Vaccinazioni, riparte il centro di Rivolta d'Adda

RIVOLTA D'ADDA - A due mesi dall’interruzione del servizio, ripartiranno in settimana le vaccinazioni all’ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda. L’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema, da cui dipende il nosocomio rivoltano, ha avuto il via libera regionale per la somministrazione delle seconde dosi di AstraZeneca, inoculate circa 11 settimane orsono. I giorni in cui tornerà in funzione il centro organizzato al Santa Marta saranno mercoledì, giovedì e venerdì. Si prevedono 300 somministrazioni alla prima occasione, poi 160 e 220. Il primo giugno sarà la volta di altre 100 persone. Si tratta di aventi diritto che avevano già ricevuto la prima dose a Rivolta all’inizio del mese di marzo. Nel frattempo, si registra un’accelerazione domenicale per le vaccinazione al centro massivo dell’ex tribunale di Crema. Ieri il numero delle persone che si è sottoposto alla somministrazione è salito dai 1.050 di sabato a quota 1.300, complice anche un buon numero di seconde dosi, oltre 250. La settimana che inizia oggi vede un totale di 5.380 prenotazioni confermate, la metà delle quali saranno seconde dosi.