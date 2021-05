Piscine pronte a riaprire: sabato i primi tuffi nelle vasche all’aperto

BOZZOLO/VIADANA - Sarà sabato la giornata di riapertura delle piscine estive di Bozzolo (che coincide anche con il patrono) e Viadana. Una partenza anticipata rispetto al passato, forse per recuperare anche il terreno perduto dell’estate 2020. La gestione di entrambi gli impianti è sempre della società Gis di Viadana. Le strutture saranno aperte tutti i giorni e nelle prossime settimane verranno diffusi sui canali sociali e sul sito www.piscinediviadana.it gli orari e i costi dei vari corsi. Per quanto riguarda l’impianto di Bozzolo, da segnalare alcune importanti novità.

«Quest’inverno – spiega il responsabile della Gis Cristian Avanzi – abbiamo partecipato ad un bando del Gal Oglio Po per il miglioramento della struttura e il nostro progetto verrà finanziato al 50%. Un intervento che avrà un costo di 60 mila euro, finanziato per metà da noi e per metà dal Gal e che all’amministrazione non costerà nulla. Verrà ampliato il piano vasca (ossia la zona solarium) con circa 200 metri quadrati di erba sintetica, che sostituirà la ghiaia, e con nuovi ombrelloni e lettini da spiaggia. Inoltre è stata acquistata una nuova macchina per la pulizia delle vasche. Nel 2022 abbiamo invece intenzione di realizzare uno ‘spray park’, una zona con getti d'acqua, fontane e tanti altri giochi acquatici a fianco delle piscine». Per informazioni su tariffe e corsi: 0375/82982, info@piscineviadana.it.