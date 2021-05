Il parroco risponde al sindaco: "La chiesa appartiene alla parrocchia"

POMPONESCO - "Sono contento che il sindaco si interessi alla chiesa e alla piazza, ma trovo la sua idea decisamente spiazzante e inattesa": con queste parole il parroco di Pomponesco don Davide Barili commenta la proposta avanzata dal primo cittadino Giuseppe Baruffaldi di abbattere la facciata della chiesa di Santa Felicità e dei Santi Fratelli martiri, realizzata nel 1921, per restituire all'edificio religioso l'aspetto che aveva in origine. "La chiesa appartiene alla parrocchia e non al Comune ed è un bene tutelato dalla Sovrintendenza", sottolinea don Barili. "Comunque sono sempre disponibile a parlarne con il sindaco".