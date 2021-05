Asst di Cremona: "Oltre 10 mila vaccinazioni in una settimana"

CREMONA - Il 43,43% dei cremonesi che hanno aderito alla Campagna vaccinale ha già ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Ad oggi le somministrazioni effettuate da Asst di Cremona - Azienda Socio - Sanitaria Territoriale sono 63.878. E per la settimana in corso le previsioni parlano di oltre 10 mila somministrazioni: in buona sostanza, la media da lunedì 17 a domenica 23 maggio sarà di 1.500 inoculazioni al giorno, con una punta a quota 2.264 nella giornata di domani.

IL QUADRO DELLE VACCINAZIONI SETTIMANALI