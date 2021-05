Margherita Vicario l'11 giugno al Porte Aperte Festival

CREMONA - Partirà dal palco del Porte Aperte Festival a Porta Mosa, venerdì 11 giugno, la nuova avventura live di Margherita Vicario. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, la cantautrice ha annunciato le prime date previste per l’estate 2021. I dieci show del Bingo Tour, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il tour segue la pubblicazione del nuovo album di Margherita, Bingo (Island Records), uscito venerdì 14 maggio: 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate.