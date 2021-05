Fidanzatini spacciatori: in taverna 6 mila euro di 'fumo'

ASOLA - A conclusione di una articolata attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti fra i giovani, i carabinieri della Stazione di Asola hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di fidanzati classe 2000. Erano insospettabili: ragazzi di buona famiglia che avevano allestito un vero e proprio covo dello spaccio all’interno di una taverna attigua alla loro abitazione. Le indagini dei carabinieri sono partite da una serie di segnalazioni pervenute in via confidenziale e che riguardavano un continuo via vai nei pressi di un'abitazione del centro storico. Il blitz è scattato ieri alle 17: i carabinieri, una volta all’interno dell’abitazione, hanno trovato un vero e proprio mercatino dello stupefacente. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 6 mila euro.

I sequestri ammontano in:

cinque panetti da 100 grammi l’uno di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi;

due panetti di hashish, da 50 grammi circa, per un peso complessivo di circa 100 grammi;

un involucro di hashish del peso netto di 30 grammi;

due involucri di 4 e 1 grammi di hashish;

una bustina di marijuana del peso netto di 4 grammi;

un bilancino di precisione ed un rotolo in cellophane, tipico materiale utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente per la vendita a peso.

I carabinieri hanno anche trovato un taccuino dove sono annotati nomi e somme di denaro. Adesso toccherà agli uomini dell’Arma, grazie al quel taccuino e ai telefoni cellulari sottoposti a sequestro, ricostruire la rete di acquirenti dei due giovani spacciatori.