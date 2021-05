Infiltrazioni nel tetto della scuola, intervento del Comune

PIADENA DRIZZONA - Infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto e il Comune interviene per fare effettuare le riparazioni del caso. Questo il contenuto di una delle ultime deliberazioni approvate dalla giunta comunale e anticipate dal sindaco Matteo Priori durante l’ultimo consiglio comunale: “Dell’avanzo disponibile, abbiamo destinato una quota di 32 mila euro alla manutenzione del patrimonio per la sistemazione del tetto delle scuole, dove si sono rilevati dei problemi di infiltrazione dell’acqua”.

Dal sopralluogo effettuato è stato verificato che la causa dell’inconveniente è da imputare alla rottura delle tegole “portoghesi” posizionate sulla falda nord della copertura. E’ stato l’ufficio tecnico, in particolare l’area lavori pubblici, patrimonio, ecologia, ambiente e protezione civile, sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezziario per lavori pubblici di Regione Lombardia, a stimare un importo complessivo dell’intervento in circa 30 mila euro. Il complesso scolastico di via Mazzini è soggetto a vincolo di tutela e per questo motivo dovrà essere concordata con i funzionari della Soprintendenza Cremona Lodi Mantova la procedura autorizzativa da seguire.

La giunta ha affidato all’ufficio tecnico l’incarico di procedere internamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione ordinaria della copertura, mentre per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione ci si affiderà ad un professionista esterno.