Addio a Emilio Sacchi, patron di Cascina Breda

CASTELVERDE - Si è spento a 59 anni Emilio Sacchi, noto ristoratore, patron dell'agriturismo Cascina Breda de' Bugni insieme alla moglie Milena Sinelli. Custode della tradizione gastronomica nostrana, Sacchi si era tra l'altro fatto promotore di un progetto di riscoperta e di valorizzazione del salame storico cremonese. La sua Cascina Breda è stata eletta vincitrice della puntata cremonese dello show di Alessandro Borghese '4 Ristoranti', trasmessa a febbraio 2019. Fino alla fine degli anni Novanta si era dedicato a tempo pieno all’agricoltura. Poi, insieme alla moglie, aveva deciso di trasformare il castello di Breda in un accogliente ritrovo per buongustai. Tra i suoi amori culinari c'era il riso: in tanti lo ricordano come il re dei risotti.