Cremona da record: prime dosi al 43,2%, ciclo completo per il 19,7%

CREMONA - La provincia di Cremona si conferma quella più virtuosa per percentuale di vaccinazioni anti-Covid nel quadro regionale: le prime dosi somministrate sono 133.122, pari al 43,2% della popolazione target, mentre le seconde dosi hanno raggiunto quota 60.785, vale a dire il 19,7% del totale. Nessun'altra provincia in Lombardia ha saputo fare meglio di Cremona fino a qui. La media delle prime somministrazioni in regione è del 39,2%, mentre i cicli vaccinali completi si attestano al 15,7%. In Lombardia - in base ai numeri aggiornati a ieri - sono state effettuate 4.833.040 inoculazioni, di cui 3.448.566 prime dosi e 1.384.474 seconde dosi.