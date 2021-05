Lilt, borsa di studio per studenti di Medicina e Chirurgia

CEREMONA - L'associazione provinciale Lilt - Lega Italiana per Lotta contro i Tumori di Cremona, accogliendo la volontà della famiglia del dottor Vanni Adami, bandisce un concorso a titoli per l’assegnazione di una borsa di studio di mille euro da assegnare a uno studente universitario residente da almeno dieci anni in provincia di Cremona, che stia frequentando, nell'anno accademico in corso il 4°, 5° o 6° anno di una Facoltà di Medicina e Chirurgia italiana e che abbia sostenuto, con un punteggio medio non inferiore a 26/30, almeno i tre quarti dei crediti formativi universitari degli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti. Sono esclusi gli iscritti al 6° anno che hanno già discusso la tesi di laurea e gli iscritti fuori corso all’anno accademico. La famiglia del dottor Adami provvederà al finanziamento annuale dell’iniziativa.