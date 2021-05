Casalmaggiore, al via le iscrizioni a "Famiglie senza Barriere"

CASALMAGGIORE - L’assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità del Comune di Casalmaggiore e l’Associazione Famiglie di Santo Stefano sposano l’iniziativa “FA.RE RE.TE” promossa dal Forum Regionale delle Associazioni Familiari. Si tratta di una serie di iniziative in favore delle famiglie, in difficoltà in questo periodo di pandemia. Da sabato, rende noto l’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Salvatore, “è possibile iscriversi al percorso Famiglie senza Barriere che avrà inizio online il 23 maggio: durante gli incontri le famiglie si divideranno in piccoli gruppi di 10-15 genitori e, con l’aiuto dei formatori, si confronteranno in un clima amichevole ed informale su alcuni temi come l’educazione dei figli, il rapporto con la scuola, la tecnologia, il lavoro, e altre questioni che emergono nella vita quotidiana.

“FA.RE RE.TE vuole affrontare il paradosso nascosto sotto l’assedio dell’urgenza: oggi i più colpiti dalla pandemia sono gli anziani, mentre chi ne pagherà le conseguenze lungo l’arco della vita sono i bambini e i giovani. Le famiglie stanno esattamente in mezzo e combattono sui due fronti", ha spiegato il dottor Giorgio Tarassi, presidente di Oeffe APS, l’associazione capofila del progetto.Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibile visitare il sito www.oeffe.it/farerete/ oppure il sito del Comune di Casalmaggiore www.comune.casalmaggiore.cr.it