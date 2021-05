Centri estivi, stanziati 70 mila euro

CASALMAGGIORE - L'obiettivo è vivere l'estate, pensando soprattutto ai bambini. La giunta Bongiovanni punta a superare l'emergenza Covid, o almeno a fornire gli strumenti per tornare a una parvenza di normalità.

Per questa ragione ha stanziato 70mila euro di cui 60 mila per i centri estivi. Come ha spiegato l'assessore ai servizi sociali, Gianfranco Salvatore, si tratta "di favorire la socializzazione di bambini e ragazzi fino a 14 anni dopo il prolungato isolamento dovuto al Covid con un contributo alle famiglie pari al 40% della retta, che sarà innalzato al 60% in caso di disabili".

Gli altri 10mila euro sono destinati al rimborso delle spese di trasporto per raggiungere la casa al mare di Forte dei Marmi per i soggiorni estivi. "Non potendo organizzare il trasporto con mezzi pubblici, sempre per l'emergenza sanitaria - ha spiegato l'assessore Salvatore - aiutiamo le famiglie a portare i ragazzi in Versilia".