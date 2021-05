L'Estetista Cinica domani a Cremona per vaccinarsi

CREMONA - Sui social è una vera e propria celebrità, con oltre 800 mila follower su Instagram e quasi 400 mila su Facebook: l'Estetista Cinica - alias Cristina Fogazzi, 47 anni, bresciana di Sarezzo - domani sarà a Cremona. Ma non per inaugurare il nuovo corner di VeraLab, la sua linea di prodotti cosmetici amici della pelle e dell'ambiente: la Cinica (come la chiamano confidenzialmente i fan) sarà all'hub di CremonaFiere per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. "Mia madre è disabile e, perciò, ha diritto a chiedere la vaccinazione di tre caregiver - spiega la social star in una Instagram story -. In un primo momento avrei dovuto essere vaccinata a Brescia, ma nei giorni previsti sarò impegnata a Roma. Perciò domani (16 maggio, ndr) riceverò la somministrazione a Cremona".

La Cinica è una vera e propria guru del beauty. Il suo tono anticonformista e piacevolmente ruvido ha contribuito, insieme alla sua indubbia professionalità, a renderla una personaggio straordinariamente popolare. La startup aperta nel 2015 ha conosciuto una crescita fulminea e nel 2020 è arrivata a fatturare 61 milioni di euro: un business vertiginoso che deriva dall'attività dei saloni di bellezza a Milano e Roma, dai proventi delle numerose partnership e - soprattutto - dalla vendita dei prodotti cosmetici sullo shop online. L'estetista-imprenditrice avrà presto una vetrina anche a Cremona: tra pochi giorni, infatti, sarà allestito uno spazio VeraLab alla profumeria Pinalli di via Solferino.