Toccanti ricordi all'altare per l'ultimo saluto ad Alessandra

CASALMAGGIORE - Santuario della Fontana gremito con decine di persone costrette a sostare nel giardino e sul sagrato della chiesa per seguire il funerale di Alessandra Azzini, la 53enne deceduta domenica scorsa a causa di un grave incidente sul tratto dell'autostrada A1 in prossimità di Piacenza. Il rito celebrato dal rettore del santuario, padre Francesco Serra, ha vissuto momenti di forte commozione fra i famigliari e i conoscenti della vittima che si sono alternati all'altare per toccanti ricordi.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI