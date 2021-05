Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il cancello

FOSSACAPRARA (CASALMAGGIORE) - Auto distrutta ma ferite fortunatamente lievi per una 20enne alla guida di una Toyota, protagonista di una uscita di strada in centro abitato. La giovanissima, intorno alle 12.35, mentre percorreva via Cesare Cantù a Fossacaprara, frazione di Casalmaggiore, per cause in via di verifica ha perso il controllo della vettura e ha urtato violentemente il pilastro di un cancello con la parte anteriore. Sul posto, scattato l'allarme, è intervenuta una autoambulanza della Padana Soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la 20enne è stata portata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.